Борнмут, Великобритания, , 20:25 — REGNUM 1 февраля в Борнмуте (Великобритания) на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч между коллективами «Борнмут» и «Астон Вилла» в рамках 25-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась победой «вишневых».

Гол 23-летнего Филипа Биллинга на 37-й минуте стал для датчанина 3-м в сезоне во всех турнирах (2 — Кубок Англии, 1 — АПЛ).

Филип Биллинг, заработав оценку 8.91 по версии whoscored, был признан лучшим игроком встречи, отметившись забитым мячом, совершивший 6 отборов и выиграв 7 воздушных дуэлей. Точность передач футболиста составила 59%.

«Борнмут» набрал 26 очков и поднялся на 16-ю позицию в турнирной таблице. «Астон Вилла» с 25-ю баллами опустился на 17-е место.

Статистика матча («Борнмут"/"Астон Вилла»)

Удары 13/18

Удары в створ 7/5

Владение мячом 40%/60%

Фолы 9/15

Угловые 1/8

WhoScored 7.16/6.53

Составы на матч:

«Борнмут»: Рамздейл, Фрэнсис, Аке, Смит, Рико, Гослинг, Лерма, Биллинг, Каллум Уилсон, Харри Уилсон, Фрэйзер.

Запас: Боруц, Кук, Сурман, Соланке, Кук, Станислас, Сарридж.

Главный тренер: Эдди Хау.

«Астон Вилла»: Рейна, Конса, Хос, Мингс, Луис, Накамба, Таргетт, Гильбер, Грилиш, Саматта, Эль-Гази.

Запас: Лэнсбери, Хурихан, Хассан (↑ 80), Энгельс (↑ 46), Нюланд, аль-Мухаммади, Дэвис (↑ 58).

Главный тренер: Дин Смит.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Джеймс Линингтон.

Желтые карточки: Лерма — 18, Мингс — 36, Луис — 43, Уилсон — 65, Хос — 90.

Красные карточки: Лерма — 51.

Забитые мячи: Филип Биллинг (Дэн Гослинг) — 1:0, Натан Аке — 2:0, Мбвана Саматта — 2:1.