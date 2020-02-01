Лондон, , 20:10 — REGNUM 1 февраля в Лондоне на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч между коллективами «Вест Хэм» и «Брайтон» в рамках 25-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20. Игра завершилась со счетом 3:3.

MVP противостояния с оценкой 9.03 по версии whoscored стал вингер сборной Шотландии Роберт Снодграсс, оформивший дубль, отдавший голевую передачу и совершивший 2 успешных отбора. Точность передач игрока составила 77%.

«Брайтон», набрав 26 очков, поднялся на 15-ю строчку. «Вест Хэм» с 24-мя баллами остался на 18-м месте.

Статистика матча («Вест Хэм"/"Брайтон»)

Удары 11/19

Удары в створ 6/6

Владение мячом 34%/66%

Фолы 10/8

Угловые 4/6

WhoScored 6.70/6.74

Составы на матч:

«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл, Огбонна, Диоп, Фредерикс, Снодграсс, Нобл, Соучек, Антонио, Райс, Аллер.

Запас: Бальбуэна, Сабалета, Лансини (↑ 85), Форналс (↑ 85), Масуаку (↑ 74), Аети, Рэндолф.

Главный тренер: Дэвид Мойес.

«Брайтон»: Райан, Уэбстер, Монтойа, Данк, Бернардо, Стивенс, Троссард, Гросс, Муй, Преппер, Маррей.

Запас: Мопе, Джаханбакш, Марч (↑ 72), Скелотто (↑ 72), Баттон, Коннолли, Альсате.

Главный тренер: Грэм Поттер.

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннет | Майкл Солсбери.

Желтые карточки: Стивенс — 52, Огбонна — 90.

Забитые мячи: Исса Диоп (Роберт Снодграсс) — 1:0, Роберт Снодграсс — 2:0, Анджело Огбонна (автогол) — 2:1, Роберт Снодграсс — 3:1, Паскаль Гросс — 3:2, Гленн Маррей — 3:3.