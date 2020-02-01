Уотфорд, Великобритания, , 20:05 — REGNUM 1 февраля в Уотфорде (Великобритания) на стадионе «Викаридж Роуд» был разыгран матч между командами «Уотфорд» и «Эвертон» в рамках 25-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась боевой камбэком «ирисок».

Два гола 25-летнего Йерри Мины на 45-й минуте стали для футболиста первыми в сезоне во всех турнирах.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.45 стал защитник сборной Колумбии Йерри Мина, выигравший 6 воздушных единоборств и совершивший 2 отбора и 1 успешную обводку. Точность передач футболиста составила 75%.

«Эвертон» одержал 9-ю победу в сезоне, набрал 33 очка и поднялся на 9-ю позицию. «Уотфорд» с 23-мя очками опустился на предпоследнее место в зону вылета.

Статистика матча («Уотфорд"/"Эвертон»)

Удары 8/8

Удары в створ 2/3

Владение мячом 44%/56%

Фолы 17/13

Угловые 4/4

WhoScored 6.50/6.68

Составы на матч:

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Масина, Кэткарт, Кабаселе, Чалоба, Деулофеу, Дукуре, Капу, Перейра, Дини.

Запас: Гомес, Уэлбек (↑ 57), Грэй, Хьюз, Саксесс (↑ 75), Холебас, Пуссетто (↑ 82).

Главный тренер: Найджел Пирсон.

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Мина, Динь, Сидибе, Делф, Сигурдссон, Уолкотт, Ивоби, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Запас: Бейнс, Кин (↑ 73), Шнайдерлен (↑ 67), Бернард, Стекеленбург, Коулман, Кин (↑ 65).

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Бригада арбитров: Крэйг Поусон | Ли Беттс | Ричард Уэст | Кейт Страуд.

Желтые карточки: Делф — 59, Масина — 69, Саксесс — 78, Мина — 84, Холгейт — 86.

Красные карточки: Делф — 71.

Забитые мячи: Адам Масина (Жерар Деулофеу) — 1:0, Роберто Перейра (Трой Дини) — 2:0, Йерри Мина — 2:1, Йерри Мина (Гильфи Сигурдссон) — 2:2, Тео Уолкотт (Мойзе Кин) — 2:3.