Уотфорд, Великобритания, 1 февраля 2020, 20:05 — REGNUM 1 февраля в Уотфорде (Великобритания) на стадионе «Викаридж Роуд» был разыгран матч между командами «Уотфорд» и «Эвертон» в рамках 25-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась боевой камбэком «ирисок».
Два гола 25-летнего Йерри Мины на 45-й минуте стали для футболиста первыми в сезоне во всех турнирах.
Лучшим игроком матча с оценкой 8.45 стал защитник сборной Колумбии Йерри Мина, выигравший 6 воздушных единоборств и совершивший 2 отбора и 1 успешную обводку. Точность передач футболиста составила 75%.
«Эвертон» одержал 9-ю победу в сезоне, набрал 33 очка и поднялся на 9-ю позицию. «Уотфорд» с 23-мя очками опустился на предпоследнее место в зону вылета.
Статистика матча («Уотфорд"/"Эвертон»)
Удары 8/8
Удары в створ 2/3
Владение мячом 44%/56%
Фолы 17/13
Угловые 4/4
WhoScored 6.50/6.68
Составы на матч:
«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Масина, Кэткарт, Кабаселе, Чалоба, Деулофеу, Дукуре, Капу, Перейра, Дини.
Запас: Гомес, Уэлбек (↑ 57), Грэй, Хьюз, Саксесс (↑ 75), Холебас, Пуссетто (↑ 82).
Главный тренер: Найджел Пирсон.
«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Мина, Динь, Сидибе, Делф, Сигурдссон, Уолкотт, Ивоби, Ришарлисон, Калверт-Льюин.
Запас: Бейнс, Кин (↑ 73), Шнайдерлен (↑ 67), Бернард, Стекеленбург, Коулман, Кин (↑ 65).
Главный тренер: Карло Анчелотти.
Бригада арбитров: Крэйг Поусон | Ли Беттс | Ричард Уэст | Кейт Страуд.
Желтые карточки: Делф — 59, Масина — 69, Саксесс — 78, Мина — 84, Холгейт — 86.
Красные карточки: Делф — 71.
Забитые мячи: Адам Масина (Жерар Деулофеу) — 1:0, Роберто Перейра (Трой Дини) — 2:0, Йерри Мина — 2:1, Йерри Мина (Гильфи Сигурдссон) — 2:2, Тео Уолкотт (Мойзе Кин) — 2:3.