Ливерпуль, Великобритания, , 20:02 — REGNUM 1 февраля в Ливерпуле (Великобритания) на стадионе «Энфилд» был разыгран матч между командами «Ливерпуль» и «Саутгемптон» в рамках 25-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «мерсисайдцев».

Самым ценным игроком матча с оценкой 9.36 по версии whoscored был признан лидер сборной Египта Мохаммед Салах, оформивший дубль и совершивший 4 успешных обводки. Точность передач футболиста составила 80%.

«Ливерпуль» одержал 24-ю победу в 25-ти матчах, набрал 73 очка и укрепился на первой позиции. «Саутгемптон» с 31-м баллом опустился на 11-е место.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Саутгемптон»)

Удары 15/19

Удары в створ 9/4

Владение мячом 63%/37%

Фолы 8/15

Угловые 6/11

WhoScored 7.46/6.16

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Беккер, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Окслейд-Чемберлен, Фирмино.

Запас: Ловрен, Кейта (↑ 73), Адриан, Минамино (↑ 81), Лаллана (↑ 88), Ориджи, Матип.

Главный тренер: Юрген Клопп.

«Саутгемптон»: МакКарти, Стивенс, Уорд-Прауз, Бертранд, Беднарек, Дженепо, Ромеу, Хейбьерг, Редмонд, Лонг, Ингс.

Запас: Вестергорд, Адамс (↑ 70), Буфаль (↑ 82), Обафеми (↑ 70), Смолбоун, Ган, Дансо.

Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.

Бригада арбитров: Кевин Френд | Саймон Бек | Эдриан Холмс | Дэвид Уэбб.

Желтые карточки: Уорд-Прауз — 65, Стивенс — 89.

Забитые мячи: Алекс Окслейд-Чемберлен (Роберто Фирмино) — 1:0, Джордан Хендерсон (Роберто Фирмино) — 2:0, Мохаммед Салах (Джордан Хендерсон) — 3:0, Мохаммед Салах (Роберто Фирмино) — 4:0.