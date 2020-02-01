Зинсхайм, Германия, , 19:52 — REGNUM 1 февраля в Зинсхайме (Германия) на стадионе «Райн-Неккар-Арена» был разыгран матч между командами «Хоффенхайм» и «Байер-04» в рамках 20-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-белых».

Самым ценным игроком матча с оценкой 8.76 стал 20-летний французский плеймейкер Мусса Диаби, отметившийся голом, совершивший 6 обводок и 1 успешный отбор. Точность передач футболиста составила 81%.

«Байер-04» с 34-мя баллами до конца тура остался на 5-й позиции. «Хоффенхайм», одержав 10-ю победу в сезоне и набрав 33 очка, укрепился на 7-м месте.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"Байер-04»)

Удары 13/20

Удары в створ 4/9

Владение мячом 40%/60%

Фолы 8/9

Угловые 4/9

WhoScored 6.97/6.71

Составы на матч:

«Хоффенхайм»: Пентке, Хюбнер, Сков, Пош, Акпогума, Руди, Самассеку, Баумгартнер, Кадержабек, Дабур, Крамарич.

Запас: Бичакчич (↑ 83), Стафилидис, Бебу, Гриллич (↑ 66), Цубер, Нортвейт, Адамян (↑ 60), Эссер, дос Сантос.

Главный тренер: Альфред, Схредер.

«Байер-04»: Градецки, Та, Бендер, Бендер, Синкгравен, Диаби, Беллараби, Хаверц, Фолланд.

Запас: Драгович, Бэйли (↑ 46), Амири (↑ 74), Венделл, Вайзер, Аларио (↑ 74), Озджан, Станилевич, Ломб.

Главный тренер: Петер Бош.

Бригада арбитров: Дениз Айтекин | Кристиан Диц | Эдуард Байтингер | Роберт Кемптер.

Желтые карточки: Баумгартнер — 15, Демирбай — 27, Бендер — 44, Руди — 50, Пентке — 87.

Красные карточки: Демирбай — 90.

Забитые мячи: Мусса Диаби (Карим Беллараби) — 0:1, Андрей Крамарич (Павел Кадержабек) — 1:1, Роберт Сков — 2:1.