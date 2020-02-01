Майнц, Германия, , 19:44 — REGNUM 1 февраля в Майнце (Германия) на стадионе «Кофас Арена» был разыгран матч между командами «Майнц-05» и «Бавария» в рамках 20-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась крупной победой мюнхенского коллектива.

MVP матча с оценкой 9.25 по версии whoscored стал 28-летний испанский хавбэк Тьяго Алькантара, забивший третий мяч гостей, совершивший 7 обводок и 4 успешных отбора. Точность передач полузащитника составила 89%.

«Бавария», набрав 42 очка, временно заняла первую позицию. «Майнц-05» с 18-ю баллами расположился на 15-й строчке рядом с зоной вылета.

Статистика матча («Майнц-05"/"Бавария»)

Удары 7/12

Удары в створ 2/5

Владение мячом 37%/63%

Фолы 11/10

Угловые 5/3

WhoScored 6.22/7.07

Составы на матч:

«Майнц-05»: Зентнер, Сен-Жюст, Бросински, Боку, Бетью, Ньякат, Куайсон, Кунде, Баррейру, Озтунали, Матета.

Запас: Мюллер, Кариколь, Латца (↑ 33), Дон Вон, Брума, Онисиво (↑ 72), Мвене, Салаи (↑ 74), Беркардт.

Главный тренер: Ахим Байерлорцер.

«Бавария»: Нойер, Павар, Алаба, Боатенг, Дэйвис, Горецка, Киммих, Алькантара, Перишич, Мюллер, Левандовски.

Запас: Одриосола, Коутиньо (↑ 65), Кюизанс, Гнабри (↑ 65), Толиссо, Ульрайх, Зиркзее.

Главный тренер: Ханс-Дитер Флик.

Бригада арбитров: Бастиан Данкерт | Рене Роде | Маркус Хекер | Арно Блос.

Желтые карточки: Сен-Жюст — 57, Горецка — 64, Бетью — 87, Латца — 88.

Забитые мячи: Роберт Левандовски (Бенжамен Павар) — 0:1, Томас Мюллер (Леон Горецка) — 0:2, Тьяго Алькантара (Альфонсо Дэйвис) — 0:3, Джерри Сен-Жюст (Даниэль Бросински) — 1:3.