Дюссельдорф, Германия, , 19:39 — REGNUM 1 февраля в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпильарена» был разыгран матч между командами «Фортуна» и «Айнтрахт» (Франкфурт) в рамках 20-го тура высшего дивизиона Германии 2019/20. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Фортуна», набрав 16 очков, осталась на предпоследней строчке в зоне вылета. «Айнтрахт» (Франкфурт) с 25-ю баллами занял 10-е место.

«Айнтрахт» с 24-мя баллами опустился на 10-ю позицию. «Фортуна» из Дюссельдорфа, набрав 18 очков, приблизилась к выходу из зоны вылета.

Статистика матча («Фортуна"/"Айнтрахт»)

Удары 7/4

Удары в створ 2/2

Владение мячом 53%/47%

Фолы 7/10

Угловые ¾

WhoScored 6.49/6.53

Составы на матч:

«Фортуна»: Кастенмайер, Хоффманн, Айхан, Зуттнер, Циммерманн, Моралес, Томми, Бериша, Штогер, Ампома, Хеннингс.

Запас: Рензинг, Касим, Финк (↑ 77), Баркок, Ковнацки (↑ 69), Пледль, Гиссельманн, Зоботтка (↑ 87), Текпетей.

Главный тренер: Уве Реслер.

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Хинтереггер, Эбрахам, да Кошта, Соу, Костич, Камада, Роде, Чэндлер, Пасьенса.

Запас: Ильзанкер (↑ 46), Де Гузман, Туре, Хасебе, Дурм (↑ 84), Кор, Четин, Реннов, Силва (↑ 46).

Главный тренер: Ади Хаттер.

Бригада арбитров: Франк Вилленборг | Арне Арнинк | Хольгер Хеншель | Марко Ахмюллер.

Желтые карточки: Штогер — 50, Ильзанкер — 64, Айхан — 72.

Забитые мячи: Каан Айхан — 1:0, Тимоти Чэндлер (Андре Силва) — 1:1.