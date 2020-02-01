Дюссельдорф, Германия, 1 февраля 2020, 19:39 — REGNUM 1 февраля в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпильарена» был разыгран матч между командами «Фортуна» и «Айнтрахт» (Франкфурт) в рамках 20-го тура высшего дивизиона Германии 2019/20. Игра завершилась со счетом 1:1.
«Фортуна», набрав 16 очков, осталась на предпоследней строчке в зоне вылета. «Айнтрахт» (Франкфурт) с 25-ю баллами занял 10-е место.
«Айнтрахт» с 24-мя баллами опустился на 10-ю позицию. «Фортуна» из Дюссельдорфа, набрав 18 очков, приблизилась к выходу из зоны вылета.
Статистика матча («Фортуна"/"Айнтрахт»)
Удары 7/4
Удары в створ 2/2
Владение мячом 53%/47%
Фолы 7/10
Угловые ¾
WhoScored 6.49/6.53
Составы на матч:
«Фортуна»: Кастенмайер, Хоффманн, Айхан, Зуттнер, Циммерманн, Моралес, Томми, Бериша, Штогер, Ампома, Хеннингс.
Запас: Рензинг, Касим, Финк (↑ 77), Баркок, Ковнацки (↑ 69), Пледль, Гиссельманн, Зоботтка (↑ 87), Текпетей.
Главный тренер: Уве Реслер.
«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Хинтереггер, Эбрахам, да Кошта, Соу, Костич, Камада, Роде, Чэндлер, Пасьенса.
Запас: Ильзанкер (↑ 46), Де Гузман, Туре, Хасебе, Дурм (↑ 84), Кор, Четин, Реннов, Силва (↑ 46).
Главный тренер: Ади Хаттер.
Бригада арбитров: Франк Вилленборг | Арне Арнинк | Хольгер Хеншель | Марко Ахмюллер.
Желтые карточки: Штогер — 50, Ильзанкер — 64, Айхан — 72.
Забитые мячи: Каан Айхан — 1:0, Тимоти Чэндлер (Андре Силва) — 1:1.