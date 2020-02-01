Болонья, Италия, , 19:04 — REGNUM 1 февраля в Болонье (Италия) на стадионе «Ренато Далл’Ара» был разыгран матч между командами «Болонья» и «Брешиа» в рамках 22-го тура регулярного сезона Серии А 2019/20. Игра завершилась со счетом 2:1.

Лучшим игроком матч с оценкой 7.72 был признан опытный аргентинский форвард Родриго Паласио, отметившийся голевой передачей, выигравший 7 воздушных дуэлей и совершивший 1 успешный отбор. Точность передач футболиста составила 80%.

«Брешиа» с 15-ю очками осталась на последнем месте турнирной таблицы. «Болонья», набрав 30 очков, обошла «Верону» и поднялась на 9-ю строчку.

Статистика матча («Болонья"/"Брешиа»)

Удары 21/3

Удары в створ 6/1

Владение мячом 65%/35%

Фолы 16/14

Угловые 5/2

WhoScored 6.76/6.42

Составы на матч:

«Болонья»: Скорупский, Денсвил, Бани, Мбайе, Данило, Орсолини, Сансоне, Поли, Сориано, Схаутен, Паласио.

Запас: Да Коста, Домингес, Сантандер (↑ 81), Ольсен (↑ 72), Корбо, Сванберг, Болока, Сарр, Барроу (↑ 12).

Главный тренер: Синиша Михайлович.

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Матею, Чансельор, Систана, Тонали, Бисоли, Дессена, Ромуло, Торрегросса, Айе.

Запас: Гастальделло, Ндой (↑ 72), Шпалек, Доннарумма (↑ 78), Андреначчи, Мангавити, Альфонсо, Бьярнасон, Мартелла (↑ 61).

Главный тренер: Эудженио Корини.

Бригада арбитров: Даниэле Довери | Алессандро Джаллатини | Николо Пальярдини | Марко Серра.

Желтые карточки: Мбайе — 35, Торрегросса — 41, Ромуло — 45, Данило — 45, Поли — 46.

Забитые мячи: Эрнесто Торрегросса (пенальти) — 0:1, Риккардо Орсолини (Ибрахима Мбайе) — 1:1, Маттиа Бани (Родриго Паласио) — 2:1.