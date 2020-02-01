Доха, , 17:49 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» уступил белградскому «Партизану» в матче первого тура Кубка Матч Премьер.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На 31-й минуте форвард «железнодорожников» Эдер открыл счет после паса Рифата Жемалетдинова.

Однако «Партизан» сравнял счет спустя три минуты — мяч забил полузащитник Зоран Тошич. В серии пенальти сильнее оказалась сербская команда (2:4).

Отметим, что на 18-й минуте полузащитник московского клуба Антон Миранчук получил травму и был заменен.