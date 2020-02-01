Лестер, Великобритания, , 17:38 — REGNUM 1 февраля в Лестере (Великобритания) на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» был разыгран матч между командами «Лестер Сити» и «Челси» в рамках 25-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.39 стал немецкий 26-летний центральный защитник Антонио Рюдигер, оформивший дубль и выигравший 4 воздушных единоборства. Точность передач футболиста составила

«Лестер Сити» набрал 49 очков и укрепился на третьей строчке. «Челси» с 41-м очком остался на четвертом месте.

Статистика матча («Лестер Сити"/"Челси»)

Удары 13/8

Удары в створ 4/3

Владение мячом 51%/49%

Фолы 14/14

Угловые 4/6

WhoScored 6.69/6.66

Составы на матч:

«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Чоудури, Перес, Варди.

Запас: Джастин, Грэй, Олбрайтон, Уард, Ихеаначо (↑ 80), Прает (↑ 80), Фукс.

Главный тренер: Брендан Роджерс.

«Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Педро, Маунт, Хадсон-Одои, Абрахам.

Запас: Аррисабалага, Алонсо, Баркли (↑ 83), Виллиан (↑ 74), Ковачич (↑ 74), Батшуайи, Томори.

Главный тренер: Фрэнк Лэмпард.

Бригада арбитров: Ли Мейсон | Саймон Лонг | Марк Шолес | Оливер Лангфорд.

Желтые карточки: Жоржиньо — 56, Мэддисон — 61, Ковачич — 76, Эванс — 90.

Забитые мячи: Антонио Рюдигер (Мейсон Маунт) 46 — 0:1, Харви Барнс (Юри Тилеманс) 54 — 1:1, Бен Чилуэлл (Юри Тилеманс) 64 — 2:1, Антонио Рюдигер (Мейсон Маунт) 71 — 2:2.