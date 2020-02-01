Гранада, Испания, , 16:58 — REGNUM 1 февраля в Гранаде (Испания) на стадионе «Лос-Карменес» был разыгран матч между командами «Гранда» и «Эспаньол» в рамках 22-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2019/20. Игра завершилась волевой победой хозяев.

Гол 25-летнего воспитанника «Реала» Рауля Де Томаса на 27-й минута стал для испанца пятым в пяти дебютных играх за «Эспаньол» после перехода из португальской «Бенфики».

MVP противостояния с оценкой 8.47 был признан арендованный из «Севильи» 23-лентий Карлос Фернандес, отметившийся голом и голевой передачей и совершивший 1 успешный отбор и 1 обводку. Точность передач футболиста составила 70%.

«Гранада», набрав 30 очков после 22-х матчей чемпионата, обошла «Осасуну» и поднялась на 10-ю строчку. «Эспаньол» с 15-ю баллами остался на последнем месте.

Статистика матча («Гранада"/"Эспаньол»)

Удары 10/18

Удары в створ 4/4

Владение мячом 49%/51%

Фолы 15/16

Угловые 3/7

WhoScored 6.80/6.50

Составы на матч:

«Гранада»: Силва, Бараона, Нева, Диас, Дуарте, Гоналон, Пуэртас, Эррера, Мачис, Фернандес, Сольдадо.

Запас: Фулькье (↑ 69), Мартинес, Вадильо, Этеки (↑ 79), Кейбаши, Азиз (↑ 61), Аарон.

Главный тренер: Диего Мартинес.

«Эспаньол»: Лопес, Перейра, Лопес, Вила, Кабрера, Итурраспе, Дардер, Лопес, Эмбарба, Де Томас, Кальери.

Запас: Прието, Педроса, Санчес, У Лэй (↑ 72), Мелендо (↑ 81), Варгас (↑ 61), Калеро.

Главный тренер: Абелардо.

Бригада арбитров: Гильермо Куадра | Теодоро Собрино | Хуан Мануэль Лопес Амайа | Матео Бускетс.

Желтые карточки: Сольдадо — 29, Бараона — 48, Гоналон — 49, Итурраспе — 55, Лопес — 88, Вила — 90.

Забитые мячи: Рауль Де Томас (пенальти) — 0:1, Дарвин Мачис (Карлос Фернандес) — 1:0, Карлос Фернандес (Дарвин Мачис) — 2:1.