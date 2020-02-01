Турин, Италия, , 15:58 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Торино» и сборной Италии Симоне Дзадза имел шанс стать игроком миланской команды «Интер» в последний день зимнего трансферного окна в Европе. Об этом 1 февраля сообщает Sky Sport Italia.

Также сообщается, что в миланской команде намеревались взять 28-летнео футболиста в аренду на шесть месяцев без права выкупа по окончании этого срока, однако игрок не согласился на данное предложение.

Кроме этого, «Интеру» не удалось приобрести в свой состав французского форварда лондонской команды «Челси» Оливье Жиру, за которого запросили € 5 млн, при том, что по окончании сезона игрок перейдет в статус свободного агента.

Отметим, в нынешнем сезоне Симоне Дзадза сыграл за «Торино» в тринадцати матчах итальянской Серии А и отметился в них 3 голами и 1 результативной передачей.