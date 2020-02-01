Токио, , 15:34 — REGNUM В организационном комитете летних олимпийских игр 2020 год в Токио рассказали, что не рассматривают возможности отмены состязаний из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Комментарий оргкомитета на эту тему 1 февраля приводит Associated Press.

«Мы никогда не рассматривали отмену Игр. Оргкомитет продолжит совместную работу с Международным олимпийским комитетом и другими сопутствующими организациями и рассмотрит любые контрмеры, которые могут стать необходимыми», — заявили в оргкомитете по поводу возможности отмены летних Игр из-за угрозы коронавирусной инфекции.

Отметим, ранее из-за угрозы распространения коронавируса стало известно о переносе отборочных соревнований по баскетболу среди женщин и по боксу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил самолетам воздушно-космических сил России эвакуировать граждан РФ из Китайской Народной Республики из-за распространяющегося там коронавируса 2019-nCoV.