Москва, , 15:46 — REGNUM Имена лучших игроков прошедшего января определила комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Их имена 1 февраля опубликованы на сайте лиги.

Лучшим голкипером прошедшего месяца признан вратарь московского клуба ЦСКА Илья Сорокин, который со своей командой выиграл шесть из восьми матчах, причем два из них провел «на ноль». Он отражал 94,5% бросков при коэффициенте надежности 1,37. При этом отрезок Сорокина без голов составил 174 минуты 47 секунд (лучший результат месяца).

Лучшим защитником признан Микко Лехтонен из хельсинской команды «Йокерит», который со своим клубом одержал победы в 9 из 12 встреч, набрав 13 (5 шайб + 8 голевых передач) очков (лучший результат месяца среди защитников) с показателем полезности (+4). При этом голы хоккеиста в матчах с «Северсталью», «Витязем» и «Куньлунь Ред Стар» стали победными, а в игре против «Витязя» финский защитник отметился дублем. Игрок признается лучшим в лиге защитником третий месяц подряд.

Лучшим форвардом прошедшего января стал нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев, команда которого одержала 9 побед в 12 матчах, а он набрал в них 18 (10 шайб + 8 голевых передач) очков при показателе полезности +13 (оба результата — лучшие по итогам месяца). При этом хоккеист набирал очки во всех матчах месяца, а забивал — восьми из них. Его голы во встречах с «Динамо» (Москва), «Сибирью», ХК «Сочи» и «Адмиралом» стали победными, а матче с «Сочи» игрок отметился дублем.

И лучшим новичком КХЛ января признан форвард санкт-петербургского клуба СКА Иван Морозов, команда которого выиграла 7 из 8 матчей, а он набрал за это время 6 (4 шайбы + 2 голевые передачи) очков. Игрок не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+6).