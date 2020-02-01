Копенгаген, , 15:35 — REGNUM Хавбеком датского футбольного клуба Оливер Абильгор заинтересовалась казанская команда «Рубин». Об этом 1 февраля сообщает bold.dk.

Также известно, что 23-летний футболист трижды за время своей игровой карьеры участвовал в составе национальной сборной своей страны.

Отметим, в нынешнем сезоне Оливер Абильгор сыграл за свой клуб в шестнадцати матчах и отметился в них 3 голами.

Напомним, в настоящее время «Рубин» после девятнадцати туров Российской премьер лиги набрал 19 очков и занимает тринадцатое место в турнирной таблице.