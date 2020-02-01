Мельбурн, Австралия, , 15:25 — REGNUM Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.

Американка обыграла испанку в трёх сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. За это время Кенин, являющаяся 15-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), два раза подала навылет, ни разу не ошиблась при подаче и смогла реализовать 5 из 6 возможных брейк-пойнтов. Её оппонентка, являющаяся 32-й ракеткой мира, 9 раз подала навылет, 8 раз ошиблась при подаче и реализовала 2 из 12 возможных брейков.

Отметим, это первый выигрыш Софьи Кенин в турнире серии Большого шлема. Благодаря данной победе теннисистка войдет на следующей неделю в лучшую десятку теннисисток WTA.