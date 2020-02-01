Катманду, , 14:09 — REGNUM Теннисист-юниор Кент Ямадзаки из Австралии скончался во время подготовки к теннисному турниру категории ITF в Непале. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса.

По информации источника, 15-летний спортсмен почувствовал себя плохо перед начало турнира и, потеряв сознание, упал и ударился головой о корт.

Теннисиста срочно доставили в расположенную в 500 метрах от места проведения соревнований больницу, однако спасти его не удалось Причина смерти на данный момент неизвестна.

«ТTF чрезвычайно опечалена смертью многообещающего молодого теннисиста Кента Ямадзаки и выражает глубочайшие соболезнования его семье и друзьям», — говорится на сайте Международной федерации тенниса.

Отметим, Кент Ямадзаки считался одним из самых многообещающих теннисистов-юниоров Австралии.