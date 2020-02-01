Барселона, Испания, , 14:03 — REGNUM Французский защитник футбольного клуба «Барселона» Самюэль Юмтити не стал переходить в лондонскую команду «Арсенал». Об этом 1 февраля сообщает Le Parisien.

По данным источника, клуб из Лондона хотел заполучить 26-летнего футболиста в свой состав во время зимнего трансферного окна, однако игрок наотрез отказался от перехода из «Барселоны» и не стал слушать никакие предложения.

Отметим, Самюэль Юмтити стал игроком каталонского клуба летом 2016 год, его трансфер обошелся в €25 млн. В нынешнем сезоне он сыграл за свой клуб в 10 матчах и не отметился в них результативными действиями. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.