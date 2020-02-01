Анталья, Турция, , 14:02 — REGNUM Московский футбольный клуб «Динамо» уверенно обыграл сербскую команду «Младост» из города Лучани в товарищеском матче.

Игра проходила на спортивных сборах двух команд в Турции и закончилась в пользу московского клуба со счетом 3:1.

Все главные события встречи произошли в первом тайме. Счет в матче открыл защитник москвичей Владимир Рыков, отличавшийся на 9-й минуте игры.

Затем его одноклубник, нападающий Кирилл Панченко, оформил в матче дубль — отличившись на 12-й минуте с пенальти и на 15-й, а на 40-й сербской команде удалось отыграть один мяч усилиями полузащитника Предрага Павловича, что в итоге стало «голом престижа».

Отметим, в первом матче чемпионат Российской Премьер-лиги московское «Динамо» после окончания зимнего перерыва встретится с московским же «Спартаком»