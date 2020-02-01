Рим, , 13:28 — REGNUM Старший тренер женской китайской сборной команды по биатлону Дарья Домрачева дала свой комментарий по поводу участия в соревнованиях по биатлону спортсменов из КНР и их настроения в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

«Паники нет. Все сотрудники команды, которые находятся рядом с нами, в последний раз были в Китае давно, в сентябре-октябре, еще до возникновения этого вируса. Поэтому риска чем-то заразиться от наших спортсменов нет», — приводит её слова sport.tut.by.

Также она отметила, что китайские биатлонисты не летают в Китай и ни с кем оттуда не контактируют и все биатлонисты передвигаются одной командой и разделяются только на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

«Команда чувствует себя спокойно. Конечно, ребята переживают за родных и близких», — рассказала Домрачева.

Отметим, 31 января главный тренер мужской сборной Китая по биатлону Уле Эйнар Бьорндален сообщил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции китайский спорстмены будут готовиться к чемпионату мира в Антхольце в Европе.