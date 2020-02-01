Лас-Вегас, США, , 13:32 — REGNUM Матч-реванш между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может состояться осенью текущего года. Об этом 1 февраля рассказал президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

«Если Нурмагомедов победит (американца Тони Фергюссона весной нынешнего года — ред.), то, вероятно, не будет драться до осени из-за наступления Рамадана», — приводит слова Даны Уайт ESPN.

Также он отметил, что Макгрегор при этом не желает ждать осени.

«Но ему придется подождать до осени, так что речь идет о сентябре, октябре, ноябре», — заявил глава UFC.

Отметим, следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведёт на турнире UFC 249 в Нью-Йорке против американского бойца Тони Фергюссона, его победитель проведет схватку с Макгрегором.