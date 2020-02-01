Лондон, , 13:31 — REGNUM Бразильский полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Виллиан летом может перейти в состав команды «Барселона». Об этом 1 февраля сообщает Marca.

По информации источника, 31-летний футболист отказался от продления соглашения со своим нынешним клубом и уже воспользовался свои правом вести переговоры с другими клубами, достигнув с «Барселоной» согласия по многим пунктам.

При этом отмечается, что компания Sport Invest, которая представляет интерес игрока, считае сделку по нему практически закрытой и «Челси», таким образом, не получит компенсацию за его уход.

Отметим, в нынешнем сезоне Виллиан сыграл за «Челси» в 23 матчах, отметившись в них 4 мячами и 4 голевыми передачами.