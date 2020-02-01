Оттава, , 12:05 — REGNUM Болельщики хоккейного клуба «Оттава Сенаторз» во время матча регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Вашингтон Кэпиталз» выражали поддержку российскому капитану столичной американской команды Александру Овечкину.

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Как сообщает «Чемпионат», под самый занавес матча фанаты «Оттавы», несмотря на то, что их команда проигрывала, стали скандировать американское прозвище российского хоккеиста — Ови.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье, которого Овечкин после матча с «Оттавой» обошел в списке лучших снайперов НХЛ, заняв там восьмое место, заявил, что российский хоккеист вдохновляет своим примером подрастающее поколение.

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