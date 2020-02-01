Альмерия, , 12:05 — REGNUM Французский хавбек португальской футбольной команды «Авеш» Энцо Зидан, являющийся сыном главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, перешел в состав клуба «Альмерия», играющего в испанской Сегунде (второй по значимости испанский футбольный чемпионат). Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба испанского клуба.

«Как раз вовремя! Энцо Зидан подписывается как новый игрок «Альмерии», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом другие подробности соглашения между 24-летним игроком и руководством «Альмерии» не разглашаются.

Отметим, Энцо Зидан является воспитанником мадридской команды «Реал», и с 2014 по 2017 год играл в его молодежных составах. Затем перешел в команду «Алавес», а нынешний сезон начала в составе португальского «Авеша», за который сыграл в 11 матчах и отметился в них 2 голами.