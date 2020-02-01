Киншаса, , 12:02 — REGNUM Боксер из Конго Илунга Макабу оказался сильнее польского спортсмена Михаила Цесляка в поединке за вакантный титул чемпиона Всемирного боксёрского совета (WBC) Всемирного боксёрского совета (WBC).

Бой, проходивший в столице Демократической Республики Конго Киншасе, продлился в течение всех 12 заявленных раундов и по его итогам судьи единогласным решением со счетом 14−112, 115−111 и 116−111 отдали победу коноглезскому боксеру.

Отметим, по итогам этой схватки в активе Илунги Макабу стало 27 побед (24 — нокаутом) при двух поражениях.

Напомним, летом минувшего года боксер из Конго победи двух российских боксеров. В июне он выиграл бой в Екатеринбурге с Дмитрием Кудряшовым, а августе в Челябинске — с Алексеем Паниным.