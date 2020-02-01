Торонто, Канада, , 11:17 — REGNUM Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, занявший восьмое вместо в списке лучших снайперов североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вдохновляет своим примером подрастающее поколение. Такое мнение 1 февраля высказал шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье, его приводит пресс-служба лиги.

Овечкин, оформивший дуль в матче с «Оттавой», набрал 695 шайб в своей карьере и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, обойдя Мессье (694 шайбы).

Мессье поздравил Овечкина с этим достижением и отметил, что хоккеист поражает зрителей своим умением завершать атаки, а также техникой и силовой борьбой.

«Однако более важным является тот факт, что своим примером ты вдохновляешь подрастающее поколение мальчишек и девчонок», — заявил Мессье и пожелал российскому игроку успешно продолжить снайперскую серию, чтобы превзойти ещё много великих имён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Овечкин, комментируя свое достижение восьмого места в списке лчуших бомбардиров НХЛ заявил, что он считает, что достижения команды приоритетнее для него, нежели его личные достижения как игрока.

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