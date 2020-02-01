Москва, 1 февраля 2020, 10:59 — REGNUM Боснийский специалист Желько Бувач, входивший в тренерский штаб главного тренера футбольного клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» Юргена Клоппа, занял должность спортивного директора московской команды «Динамо». Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба московского клуба.
На данном посту Бувач заменил Романа Орещука, покинувшего данную должность в октябре минувшего года.
Также известно, что контракт между руководством бело-голубых и боснийским специалистом рассчитано на срок в 2,5 года.
Отметим, Желько Бувач работал с Юргеном Клопом на должность помощника главного тренера в командах «Майнц», дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль», он ушел с этой должности в апреле 2018 года.