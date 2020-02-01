Сочи, Краснодарский край, , 10:52 — REGNUM Женские соревнования по лыжному скоростному спуску в рамках этапа Кубка мира (КМ) в Сочи отменены из-за плохих погодных условий. Об этом 1 февраля сообщает сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

При этом ранее были отменены две тренировки по скоростному спуску на этапе КМ в Сочи. При этом организатор намеревались провести третью тренировку перед этапом КМ, так как по правилам проведения соревнований перед ними должна быть как минимум одна тренировка, однако её также пришлось отменить.

Отметим, в минувшем году этап мирового Кубка по скоростному спуску в Сочи также был отменён из-за сильного снегопада, кроме этого, были отменены соревнования по большому слалому.