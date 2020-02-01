Лос-Анджелес, США, , 10:21 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» переиграл команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счетом 119:127 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, который оформил в игре внушительный дабл-дабл, немного не добрав до трипл-дабла с 48 очками, 10 результативными передачами и 9 подборами. Ещё один дабл-дабл в матче оформил его коллега по команде центровой Хассан Уайтсайд, набравший 30 очков и сделавший 12 подборов.

У «Лейкерс» самым результативным оказался форвард Энтони Дэвис, оформивший в матче дабл-дабл с 37 очками и 15 подборами. Его одноклубник — лёгкий форвард Леброн Джеймс, также оформил в игре дабл-дабл с 22 очками и 10 результативными передачами.

Отметим, эта победа стала для «Портленда» четвёртой за последние семь игр текущего регулярного сезона НБА. Для «Лейкерс» данное поражение стало четвертым в последних семи матчах.