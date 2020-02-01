Торонто, Канада, , 10:19 — REGNUM Российский капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что достижения команды приоритетнее для него, нежели его личные достижения как игрока. Его мнение на эту тему 1 февраля приводит пресс-служба столичной американской команды.

Ранее российский хоккеист оформил дубль в матче с командой «Оттава Сенаторз», что позволило ему набрать 695 шайб в своей карьере в лиге, и занять восьмое место в списке лучших снайперов лиги.

«Я вышел на восьмое место в списке лучших снайперов (НХЛ — ред.), восьмерка — хорошая цифра. Да, мне приятно, что нахожусь среди таких именитых людей, однако главное, что мы сегодня выиграли», — заявил Овечкин.

Также он рассказал, что в игре с «Оттавой» у него было много удачных моментов, так как звено играло отлично и старалось делать ему передачи, а потому можно было бы забить и больше шайб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче своей команды с клубом «Оттава Сенаторз», что позволило ему занять восьмое место в списке лучших бомбардиров лиги.

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