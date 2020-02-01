Ницца, Франция, , 09:53 — REGNUM Футбольный клуб «Ницца» арендовал сенегальского защитника команды «Барселона» Муссу Вага. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Также сообщается, что 21-летнйи футболист арендован «Ниццей» до конца нынешнего сезона и что в договор об аренде также включён пункт о возможности выкупа игрока по окончании этого срока за € 10 млн и ещё € 500 тысяч в виде бонусов.

Кроме этого, оговаривается, что «Барселона» будет иметь возможность выкупить у «Ниццы» футболиста за € 15 млн до лета 2021 года, а после этого у каталонского клуба будет право быть первыми в вопросе покупки Ваги.

Отметим, Мусса Ваг перешёл в «Барселону» в 2019 году и почти все время играл в её втором составе.