Торонто, Канада, , 09:51 — REGNUM Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче своей команды с клубом «Оттава Сенаторз» и на его счету стало 695 шайб, заброшенных им в карьере в североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, российский хоккеист превзошел результат канадского нападающего Марка Мессье, на счету которого 694 шайбы, и занял чистое восьмое место в списке лучших снайперов лиги.

Лидером в этом рейтинге является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Находящийся на седьмом месте в этом списке Майк Гратнер имеет в активе 708 шайб.

Также благодаря своему дублю в матче с «Оттавой», Овечкин набрал 54 (37 шайб + 17 передач) очка в нынешнем регулярном чемпионате, что позволило ему сравняться по данному показателю с лидером нынешнего сезона — Давидом Пастрняком из клуба «Бостон Брюинз».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл хоккеистов «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:5.