Анкара, , 09:50 — REGNUM Ганский полузащитник футбольного флорентийского клуба «Фиорентина» Кевин-Принс Боатенг на правах аренды вошел в состав стамбульской команды «Бешикташ». Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба турецкой команды.

«Добро пожаловать в семью Бешикташ Кевин-Принц Боатенг», — говорится в сообщении пресс-службы на странице в соцсети Twitter.

Также известно, что 22-летний футболист будет играть за «Бешикташ» до конца нынешнего сезона.

Отметим, Кевин-Принс Боатенг был выкуплен «Фиорентиной» у команды «Сассуоло» летом минувшего года за € 1 млн, а до этого играл в «Барселоне» на правах аренды.