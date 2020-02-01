Эдмонтон, Канада, , 09:49 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» обыграл команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

В составе «Ойлерз» голы забили оформивший в матче дубль Леон Драйзайтль (6-я, 45-я минута), Калеб Джонс (6-я) и Джош Арчибальд (59-я в пустые ворота).

У «Сент-Луиса» шайбами отметились Дэвид Перрон (39-я) и Роберт Томас (43-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Эдмонтона» стало 60 очков, что позволило клубу занять пятое место турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. «Сент-Луис», несмотря на проигрыш, сохранил свою лидирующую позицию там же.