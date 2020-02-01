Милуоки, США, , 09:43 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» проиграл команде «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась поражением хозяев со счетом 115:127.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший в матче дабл-дабл с 31 очком и 16 подборами. Немного не добрал до дабл-дабла его коллега по команде — защитник Крис Миддлтон, который набрал за игру 24 очка и сделал 9 результативных передач.

В составе «Денвера» самым результативным стал защитник Уилл Бартон, который смог набрать за игру 24 очка.

Отметим, данное поражение прервало победную серию «Милуоки» из девяти игр подряд в десяти последних матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Денвера» эта победа стала пятой за последние семь игр.