Роли, США, , 09:42 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» переиграл команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу гостей со счетом 3:4.

В составе победителей шайбы себе в актив записали Пол Штястны (4-я минута), Джонатан Маршессо (10-я), Нейт Шмидт (53-я) и Алекс Так (58-я в большинстве).

У «Каролины» голы забили Теуво Терявяйнен (30-я), Брок Макгинн (53-я) и Себастьян Ахо (57-я в большинстве).

Отметим, по итогам матча в активе «Вегаса» стало 59 очков, команда находится на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Каролины» 61 очко и восьмое место на Востоке.