Финикс , США, , 09:10 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» переиграл команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Токинг Стик Ризот Арена» в Финиксе и закончилась со счетом 107:111 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался лёгкий форвард «Санз» Келли Убре, который оформил в матче дабл-дабл с 27 очками и 11 подборами. Его коллега по команде, защитник Девин Букер, набрал за матч ещё 27 очков.

У «Оклахомы» самым результативным стад лёгкий форвард команды Данило Галлинари, набравший 27 очков во встрече.

Отметим, данная победа стала шестой для «Оклахомы» в последних семи матчах текущего регулярного чемпионата НБА. Для «Финикса» это поражение стало четвёртым в последних семи играх.