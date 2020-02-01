Анахайм, США, , 08:43 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтингз» обыграл хоккеистов «Анахайм Дакз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась победой гостей со счетом 3:4.

Голы в составе «Тампы» забили Ондржей Палат (5-я минута), Эрик Чернак (15-я), Энтони Чирелли (39-я) и российский форвард клуба Никита Кучеров (51-я), также записавший на свой счет одну результативную передачу.

У «Анахайма» голами отличились Рикард Раккель (9-я), Майкл Дель Зотто (19-я) и Трой Терри (60-я при игре 6×5).

Отметим, по итогам матча «Тампа» набрала 67 очков и укрепила свою четвёртую позицию в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У «Анахайма» 45 очков и четырнадцатое место на Западе.