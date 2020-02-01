Хьюстон, США, , 08:43 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» переиграл команду «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась со счетом 128:121 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, оформивший в матче дабл-дабл с 35 очками и 16 подборами. Также немного не добрал до дабл-дабла разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, набравший 32 очка и сделавший 9 результативных передач.

В составе «Маверикс» самым результативным стал латвийский форвард Кристапс Порзингис, также записавший на свой счет в игре дабл-дабл с 35 очками и 12 подборами.

Отметим, эта победа стала для «Хьюстона» четвёртой за последние семь игр текущего регулярного сезона НБА. Для «Далласа» данное поражение стало четвёртым в последних семи матчах.