Виннипег, Канада, , 08:42 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» переиграл команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась в пользу гостей со счетом 1:2.

Счет в матче открыли хозяева усилиями Патрика Лайне, отличившегося на 6-й минуте матча.

Однако на этом хоккейная удача «Виннипега» закончилась и «Бостон» выиграл, благодаря голам Патриса Бержерона (20-я при игре 5×3) и Джейка Дебраска (44-я в большинстве).

Отметим, по итогам встречи в активе «Бостона» стало 72 очка, что укрепило его на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У «Виннипега» 54 очка и одиннадцатое место на Западе.