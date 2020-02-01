Новый Орлеан, США, , 08:41 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась победой хозяев со счетом 139:111.

Наиболее результативным игроком встречи оказался форвард «Пеликанз» Зайон Уильямсон, который набрал за игру 24 очка.

У «Гриззлис» самым результативным стал литовский центровой клуба Йонас Валанчюнас, который немного не добрал до дабл-дабла с 18 очками и 8 подборами.

Отметим, эта победа стала для «Нью-Орлеана» четвёртой за последние семь матчей текущего регулярного сезона НБА. У «Гриззлис» данное поражение прервало победную серию из четырех подряд игр.