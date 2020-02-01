Оттава, , 08:13 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл хоккеистов «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттавеа и закончилась в пользу гостей со счетом 3:5.

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).

У проигравших голами отличились Крис Тирни (28-я в большинстве), Тома Шабо (32-я) и российский нападающий «Оттавы» Артем Анисимов (45-я в большинстве).

Отметим, это пятая победа «Вашингтона» в последних семи играх нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, клуб с 75 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции лиги. У «Оттавы» 45 очков и четырнадцатое место там же.