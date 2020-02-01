Лондон, , 08:13 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Халл-Сити» из Кингстон-апон-Халл Джарред Боуэн перешел в состав лондонской команды «Вест Хэм». Об этом 1 яеварля сообщает пресс-служба клуба.

«Мы рады подтвердить подписание высокорейтингового форварда Джаррода Боуэна из Халл Сити с пятилетним контрактом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что 23-лнтнйи игрок заключил с лондонской командой соглашение на срок в пять лет, и что его трансфер стоил клубу € 21,3 млн. Футболист будет играть в команде под номером 17.

Отметим, в нынешнем сезоне Джарред Боуэн сыграл в составе «Халл-Сити» в тридцати двух матчах и отметился в них 17 голами и 6 результативными передачами, что позволило ему стать третьим в списке лучших бомбардиров Чемпионшипа (второго по значимости футбольного дивизиона Британии).