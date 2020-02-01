Детройт, США, , 07:57 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» переиграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась победой гостей со счетом 92:105.

Наиболее результативным игроком встречи оказался камерунский форвард «Рэпорз» Паскаль Сиакам, который набрал в матче 30 очков.

У «Пистонз» самым результативным стал разыгрывающий Деррик Роуз, который набрал 21 очко во встрече. Его коллега по команде, центровой Андре Драммонд, оформил в матче дабл-дабл с 20 очками и 20 подборами.

Отметим, эта победа стала для «Рэпторз» десятой подряд в последних десяти матчах текущего регулярного чемпионата НБА. Для «Детройта» данное поражение стало шестым в последних семи играх.