Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл в овертайме команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 4:3.

Главным героем встречи стал российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, который забил гол (24-я минута) и сделал две результативные передачи в матче. Ещё по голу забили Брайан Раст (26-я в большинстве), Крис Летанг (32-я в большинстве) и принесший клубу победу в овертайме Синди Кросби (61-я).

У их оппонентов шайбы на счету Якуба Ворачека (20-я в большинстве), Тайлера Питлика (37-я) (37) и Скотта Лотона (43-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Питтсбурга» стало 69 очков, что позволяет клубу занимать третье место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Филадельфии» 61 очко и десятая строчка там же.