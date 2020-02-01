Манчестер, Великобритания, , 07:53 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» арендовал нигерийского форварда команды «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается, что 30-летний нигериец взят в аренду до конца сезона с возможностью выкупа по окончании данного срока.

При этом возможно, что по причине скорого закрытия зимнего трансферного окна в Британии, футболист будет проходить обязательный медосмотр в Китае.

Отметим, в нынешнем сезоне Одион Игало сыграл в составе шанхайского клуба в девятнадцати мачах и отметился в них 10 голами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года, а примерная рыночная стоимость составляет € 6,5 млн.