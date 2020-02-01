Нью-Йорк, США, , 07:24 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» уверенно обыграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 133:118 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, который смог набрать за игру 54 очка. Ещё 20 очков «Нетс» принёс другой разыгрывающий команды — Спенсер Динуайдди.

У «Буллз» наиболее результативным оказался защитник Зак Лавин, набравший 22 очка в матче.

Отметим, данная победа стала для «Бруклина» третьей за последние семь игру текущего регулярного чемпионата НБА. Для «Чикаго» это поражение стало четвёртым за последние семь игр.