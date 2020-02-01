Нью-Йорк, США, , 07:22 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнждерс» обыграл команду «Детройт Ред УИнгз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

У «Рейнджерс голы забили российский форвард клуба Павел Бучневич (30-я минута), Крис Крайдер (32-я), ещё один российский нападающий команды Артемий Панарин (40-я), также записавший на свой счет одну результативную передачу, и Мика Зибанежад (46-я в большинстве).

У их оппонентов шайбами отличились Робби Фаббри (45-я) и Валттери Филппула (51-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Рейнджерс» стало 52 очка, клуб находит на двенадцатом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Детройта» 28 очков и последнее, шестнадцатое место там же.