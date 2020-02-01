Берлин, , 07:13 — REGNUM Футбольный клуб из Гельзенкирхена «Шальке 04» и берлинская команда «Герта» нес могли выявить победителя в матче двадцатого тура немецкой бундеслиги.

Игра проходила на поле стадиона «Олимпиаштадион» в Берлине и закончилась со счетом 0:0.

Эта ничья стала третьей для обеих команд за последние семь матчей немецкого футбольного чемпионата.

Отметим, по итогам встречи в активе «Шальке 04» стало 34 очка, что позволяет клубу находиться на шестом месте турнирной таблицы немецкой бундеслиги. У «Герты» 23 очка, команда располагается на тринадцатой строчке.