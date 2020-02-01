Оттава, , 06:56 — REGNUM Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», отправил 694 шайбу в ворота противника. Таким образом, он делит восьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с канадцем Марком Мессье.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу в игре против «Оттавы Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Она стала для российского форварда 36-й в сезоне.

Сейчас по количеству заброшенных шайб за всю карьеру лидирует канадец Уэйн Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). В первой семерке нет хоккеистов, которые в сейчас выступают в НХЛ. После Гретцки наибольшее количество голов принадлежит Горди Хоу (801), Яромиру Ягру (766), Бретту Халлу (741), Марселю Дионну (731) и Майку Гартнеру (708).

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